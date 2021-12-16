Відеохостинг YouTube заблокував новий німецькомовний канал російського пропагандистського мовника Russia Today в день запуску. Він пропрацював всього кілька годин.

Канал німецької редакції прокремлівського Russia Today – RT auf Sendung заблокували у день запуску 16 грудня. Компанія Google повідомила, що рішення ухвалили через порушення RT правил спільноти.

«YouTube має чіткі Правила спільноти, в яких йдеться про те, що дозволено на платформі. Канал RT DE був видалений з YouTube у вересні за порушення наших умов використання. Якщо канал видалено, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати інші канали YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення Умов використання YouTube, а саме за обхід раніше накладених обмежень», – сказали прес-служба компанії в коментарі російському «Інтерфаксу».

Нагадаємо, що YouTube ще наприкінці вересня видалив два німецьких канали російського пропагандистського мовника Russia Today. Причина видалення – поширення на них дезінформації про Covid-19.