Попередити виникнення дифтерії може вакцинація

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 700 тис. доз вакцини для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигена (АДП-М), яку використовують для дітей після 6 років та дорослих. Вакцини будуть розподілені по Україні відповідно до потреб, повідомило 24 жовтня МОЗ України.

Україна отримала вакцини безоплатно як гуманітарну допомогу. Закупівля стала можливою завдяки фінансовій допомозі уряду Італії.

«Ми маємо реальну загрозу спалахів інфекційних хвороб через недостатні рівні охоплення щепленнями. Так сталось, до прикладу, у Львівській області, де були зафіксовані випадки захворювання на дифтерію. Саме тому важливо перевіряти свій вакцинальний статус та ревакцинуватись за потреби», – повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Дифтерійний токсин вражає серце, нервову систему та нирки, 20% хворих помирають. Іноді у горлі утворюються плівки, що утруднюють дихання.

Правцем може заразитися людина будь-якого віку - через травму, коли в рану потрапить бруд зі спорами правця. Правець вражає нервову систему і викликає судоми, а смертність від нього сягає 70%. Єдиний спосіб запобігти правцю – вакцинація.

Згідно з національним календарем щеплень, дітей вакцинують від дифтерії та правця у 2, 4, 6, 18 місяців, потім ревакцинують у 6 та 16 років. Дорослим рекомендовано ревакцинуватися кожні 10 років. Вакцинацію від дифтерії та правця діти і дорослі в Україні отримують безоплатно.

Нагадаємо, у вересні цього року в одному з дитячих будинків-інтернатів Львівщини, де також на утриманні перебували люди, які мають інвалідність з дитинства, зареєстровували спалах дифтерії. Семеро підопічних інтернату госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні.