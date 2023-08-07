52-річний телеведучий підпадає під норму військовозобов'язаного

Телеведучий Юрій Горбунов виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це у понеділок, 7 серпня, повідомило видання «Цензор.Нет», посилаючись документи молдовських прикордонних служб.

За даними документів, 52-річний Юрій Горбунов, який є військовозобов'язаним, 1 березня 2022 року перетнув кордон Молдови з Євросоюзом із синами Данилом та Іваном. За інформацією співрозмовників видання, після виїзду Горбунов перебував в іспанському курортному місті С’Агаро.

«52-річний Горбунов не підпадає під норму "батько трьох дітей", хоча у першому шлюбі в нього була донька, вона вже повнолітня і сама має дитину. Від Катерини Осадчої у ведучого двоє синів. У квітні сам Горбунов, коментуючи виїзд Влада Ями до США сказав, що не зміг би виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення», – заявило видання.

Документ молдовських прикордонників, який засвідчує виїзд Горбунова до ЄС

Журналісти звернулись до Юрія Горбунова по коментар щодо цієї ситуації, проте відповіді не отримали.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року розгорівся скандал через виділення 33 млн грн на виробництво комедійного серіалу «СМТ Інгулець», який мало продюсувати «Прототип Продакшн» Юрія Горбунова. На загальне невдоволення Горбунов заявив, що 33 млн грн – це нібито невеликі кошти, але згодом повідомив, що відмовляється від державного фінансування. 4 серпня Міністерство культури та інформаційної політики розірвало договір щодо створення стрічки.