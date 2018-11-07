Генеральний прокурор Юрій Луценко подав президенту заяву про відставку
Голова держави розгляне його заяву не раніше ніж за два дні, оскільки наразі перебуває за кордоном
Генеральний прокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, пише «Українська правда».
«Так, сьогодні нещодавно (у середу - ред.) подав президенту заяву», – сказала вона.
В Адміністрації президента на питання, чи отримав голова держави цю заяву, але в АП сказали, що Порошенко полетів з візитом до Фінляндії і перебуватиме там два дні.
Відповідно до чинного законодавства, заяву генерального прокурора на звільнення повинен розглянути президент, а після затвердження ще має погодити Верховна Рада.
Водночас проти голови ГПУ порушені два дисциплінарні провадження, тому його не можуть звільнити з посади, поки їх не закриють. Перше провадження за скаргою Михеїла Саакашвілі на звинувачення генпрокурора у злочинній співпраці з олігархом-утікачем Курченком, а друге – порушення презумпції невинуватості генеральним прокурором за через його «викривальні» дописи у соцмережах, в яких він вказував ПІБ підозрюваних. При цьому Юрій Луценко також вживав вислови на кшталт «хабарник», «член злочинної групи».
Нагадаємо, 6 листопада, виступаючи у парламенті з доповіддю про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк, Юрій Луценко заявив, що подаватиме заяву про відставку. «Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання», — сказав він із трибуни.
Згодом представники БПП заявили, що коаліція не підтримає відставку.
Також Юрій Луценко у Верховній Раді вибухнув лайкою через критику парламентарів щодо розслідування смерті Гандзюк. Зокрема, голову комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгора Соболєва Луценко назвав «недорослем з діареєю мозку».