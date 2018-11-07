Юрій Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, пише «Українська правда».

«Так, сьогодні нещодавно (у середу - ред.) подав президенту заяву», – сказала вона.

В Адміністрації президента на питання, чи отримав голова держави цю заяву, але в АП сказали, що Порошенко полетів з візитом до Фінляндії і перебуватиме там два дні.

Відповідно до чинного законодавства, заяву генерального прокурора на звільнення повинен розглянути президент, а після затвердження ще має погодити Верховна Рада.

Водночас проти голови ГПУ порушені два дисциплінарні провадження, тому його не можуть звільнити з посади, поки їх не закриють. Перше провадження за скаргою Михеїла Саакашвілі на звинувачення генпрокурора у злочинній співпраці з олігархом-утікачем Курченком, а друге – порушення презумпції невинуватості генеральним прокурором за через його «викривальні» дописи у соцмережах, в яких він вказував ПІБ підозрюваних. При цьому Юрій Луценко також вживав вислови на кшталт «хабарник», «член злочинної групи».

Нагадаємо, 6 листопада, виступаючи у парламенті з доповіддю про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк, Юрій Луценко заявив, що подаватиме заяву про відставку. «Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання», — сказав він із трибуни.

Згодом представники БПП заявили, що коаліція не підтримає відставку.

Також Юрій Луценко у Верховній Раді вибухнув лайкою через критику парламентарів щодо розслідування смерті Гандзюк. Зокрема, голову комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгора Соболєва Луценко назвав «недорослем з діареєю мозку».