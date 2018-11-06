Юрій Луценко у Верховній Раді вибухнув лайкою через критику парламентарів

Юрій Луценко розпалився під час виступу у парламенті

Генеральний прокурор Юрій Луценко посварився із фракцією «Самопоміч» у Верховній Раді. Це відбулося під час запитань до очільника ГПУ з приводу розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, пише «Українська правда».

Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк звинуватив Луценка в тому, що той словесно образив їхнього депутата Єгора Соболєва. Також Березюк заявив, що Луценко не виконує свої конституційні зобов’язання, а саме ухиляється від «організації досудового слідства».

«Бездарність, безграмотність, керівництва Генеральної прокуратури приводить до того, що люди, які захищають українську конституцію сьогодні, або піддані небезпеці, або помирають. Негайно у відставку, щоб професійні люди, які принаймні Конституцію знають, керували тими органами, які є найвищими процесуальними органами в країні», – сказав Березюк.

Луценко реагуючи на це, згадав про справу вбивства юристки Ірини Ноздровської.

«Коли шайка мерзотників намагалася примазатися до вбивства адвоката Ноздровської і проливали тут море брехливих сліз про те, що слідство нічого не робить. Коли звинувачений у вбивстві пішов в суд, ні один із цих мерзотників не пішли навіть в суд. Нікого це не хвилює», – сказав він.

«І сьогодні похоронами Гандзюк займається «Народний фронт», а не ці діячі, які збирають на цьому свої криваві дивіденди. А якщо колишній голова антикорупційного комітету (тобто народний депутат, представник «Самопомочі» Єгор Соболєв, - ред.) досі не розуміє різницю між процесуальним керівництвом і слідством, якого в ГПУ немає вже рік, то це не голова комітету, а просто недоросль (недорісток українською, -ред.), в якого діарея мозку виливається тут, прямо в залі», – додав Луценко.

Після цього частина депутатів у Раді почали скандувати генпрокурору «ганьба».

Згодом юрист Масі Найєм, який надавав юридичну допомогу Катерині Гандзюк, заявив, що генпрокурор Юрій Луценко збрехав, говорячи, що похованням херсонської активістки займається «Народний фронт». Насправді похованням займається міськрада Херсону.

Народна депутатка, членкиня фракції «Самопоміч» Ірина Подоляк написала у себе у Facebook, що під час звіту щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк у парламенті генпрокурор дозволив собі вжити нецензурні вислови в бік представників їхньої фракції та низки іншиї депутатів ВРУ.

Нагадаємо, сьогодні Юрій Луценко виступав у парламенті із доповіддю про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. Під час виступу він заявив, що 6 листопаді подасть заяву про свою відставку.