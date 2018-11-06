Юрій Луценко очолював ГПУ з травня 2016 року

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання», — сказав він із трибуни Верховної Ради, виступаючи з доповіддю про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк, пише DW.

Генпрокурор повідомив також, що сьогодні подасть президенту Петру Порошенко відповідну заяву про звільнення.

Раніше він наголошував, що «смерть Каті Гандзюк переживає як особисте горе».

Відповідно до чинного законодавства, звільнити генерального прокурора має право президент України. Відставку за власним бажанням очільника ГПУ має погодити Верховна Рада.

Як пише «Інтерфакс-Україна», коаліція не підтримає відставку генерального прокурора Юрія Луценка, заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку Юрія Луценка... Юрій Віталійович поставив це питання. Я звертаюся зараз до голови парламенту поставити (це питання - ІФ) на голосування, і ми побачимо, що коаліція не дає на це голоси», – повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України на пленарному засіданні 6 листопада.

Нагадаємо, Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора від травня 2016 року. На посаді він перебував без відповідної юридичної освіти. Заради цього політичного призначення Верховна Рада внесла зміни до чинного законодавства, якими скасувала вимогу про освіту та правничий досвід.

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий закликав генерального прокурора України Юрія Луценка подати у відставку через нерозкриття вбиства патріотичної активістки Катерини Гандзюк.