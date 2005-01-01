Генеральний прокурор разом із дружиною поїхав на відпочинок до Італії

Юрій та Ірина Луценки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина Луценко – народна депутатка від БПП та представниця президента держави у парламенті, виїхали з України на відпочинок до італійського міста Комо.

Як пише «ТаблоID», Луценка побачили і сфотографували у черзі до місцевого фунікулеру.

Прес-секретар генпрокурора невдовзі повідомила, до Італії Луценки поїхали з друзями на вихідні, щоби відзначити 30-ту річницю свого весілля.

Генпрокурор стоїть у черзі як пересічний турист

Зазначається, що минулий тиждень у Раді не був пленарним, тож депутатка Ірина Луценко пропустила хіба що роботу у комітетах.

Як писав ZAXID.NET, у січні Луценки відпочивали на Сейшелах,що спричинило скандал. Тоді генпрокурор запевняв, що відпустка була «без надмірностей» і коштом старшого сина.

«Я вважаю, що відпочинок не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас. До речі, там я зустрів багато українців», – стверджував тоді генпрокурор.