Дружина генпрокурора Ірина Луценко отримала у Львові друге свідоцтво про шлюб

З нагоди 30-річчя шлюбу Ірина Луценко стала першою клієнткою ЦНАПу OpenSpace

Міністр юстиції Павло Петренко під час відкриття у Львові центру з надання послуг у сфері ДРАЦС OpenSpace вручив народній депутатці від БПП Ірині Луценко свідоцтво про шлюб з генпрокурором Юрієм Луценком. За словами міністра юстиції, друге свідоцтво родині Луценків вручили з нагоди 30-ліття від часу реєстрації шлюбу.

«Учора, 10 червня, було рівно 30 років з моменту реєстрації шлюбу Ірини Луценко з Юрієм Луценком. У той період, коли вони реєстрували шлюб, видавали тільки одне свідоцтво про шлюб, а зараз ми зробили новацію: для того, щоб забезпечити рівність прав чоловіка і дружини, видається два свідоцтва про шлюб. Тому я вручаю вам ще одне свідоцтво про шлюб», – заявив Павло Петренко.

Він також побажав Ірині Луценко, щоб на кожен ювілей шлюбу Міністерство юстиції робило їй «якусь приємність».

Сама Ірина Луценко пояснила, що саме у Львові вона у період навчання познайомилася зі своїм чоловіком Юрієм Луценком.

Додамо, Центр з надання послуг у сфері ДРАЦС OpenSpace відкрили в приміщенні Міського РАЦСу на вул. І. Франка, 157. У цьому ЦНАПі за спрощеною процедурою реєструватимуть дітей, подаватимуть документи на одруження, зміну імені та прізвища та повторну видачу документів. Аналогічні центри вже працюють також у Києві та Одесі.

Зазначимо, під час сьогоднішнього візиту до Львова міністр Павло Петренко також відкрив правовий клуб Pravokator.