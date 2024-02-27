Зміни не торкнуться комунальних автобусів та приватного громадського транспорту

У Чернівцях з 1 березня подорожчає проїзд в громадському транспорті. Пасажири в тролейбусах платитимуть 12 гривень, замість 10, як було раніше. Зростання вартості квитка відбудеться лише в комунальному електротранспорті. Ціна на проїзд в комунальних автобусах та приватному громадському транспорті – не зміниться. В міській раді Чернівців зазначили ZAXID.NET, що тариф підняли до економічно обґрунтованого.

Рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусах прийняли 27 лютого під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Таким чином планують компенсувати різницю між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом. З 1 березня у тролейбусах пасажирам доведеться платити 12 гривень замість 10, а студентам – 6 гривень замість 5.

«Загалом економічно обґрунтований тариф у тролейбусах становить 12,25 гривні. Ці розрахунки були зроблені і прийняті виконавчим комітетом ще 1 жовтня 2022 року. Однак до цього часу пасажири оплачували за проїзд 10 гривень, а решту суми компенсував міський бюджет. Відтак, прийнято рішення підняти тариф до економічно обґрунтованого рівня – 12 грн, щоб міський бюджет скоротив витрати на компенсацію. Тобто, сам по собі тариф не збільшився», – розповіли ZAXID.NET в Чернівецькій міській раді.

В мерії зазначають, що гроші, які раніше витрачалися на компенсації переспрямують на інші цілі більш потрібніші для міста. Всі пільги на проїзд міським електротранспортом зберігаються. Відтак, учні та пільгові категорії населення їздитимуть безоплатно впродовж року, але при цьому вони мають мати транспортну пільгову картку «Учнівська» та «Пільгова», щоб провалідувати її.