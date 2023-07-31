Варість проїзду залишиться незмінною

В Чернівцях з 1 серпня безготівковий проїзд запрацює в комунальних автобусах. Раніше таку форму оплати для пасажирів запровадили в електротранспорті. Вартість проїзду не зміниться.

Спеціальні пристрої для зчитування проїзних, банківських карток та пристроїв з NFC вже були встановлені в автобусах та тролейбусах раніше. Жителі Чернівців могли оплатити проїзд в тролейбусах лише безготівковою формою оплати, а в автобусах тимчасово можна було користуватися готівкою.

З 1 серпня в комунальних автобусах міста буде лише безготівковий розрахунок. Проплатити проїзд можна за допомогою проїзних, банківських карток, спеціальних QR-rкодів, або ж телефонів, годинників, фітнес-браслетів, які мають функцію NFC.

Про перехід на безготівкову оплату повідомив заступник міського голови Ігор Крохмаль. «Переходу на повну безготівкову оплату – бути! Понад 9 місяців тому ми впровадили тестування системи часткової безготівки, а вже зараз впевнено вистояли другий місяць відсутності готівки в електротранспорті. Чернівці рекордно швидко впровадили безготівковий розрахунок як в електротранспорті, так і в комунальних автобусах. Ми щоденно встановлюємо нові валідатори», – зазначив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.

За словами чиновника, 68 % пасажирів комунальних автобусів вже обирають безготівкову форму розрахунку. Наразі вартість проїзду залишиться незмінною. Проїзд в комунальних автобусах вартує 14 гривень. Пільговики їздять безкоштовно, однак зобов'язані провалідувати пільгову картку. Учні в період навчання платять за проїзд половину вартості.