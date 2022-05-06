Панорама зруйнованого російськими окупантами заводу «Азовсталі»

З території підприємства «Азовсталі» у Маріуполі 6 травня евакуювали 50 цивільних. Водночас анонсованої евакуації з самого міста від Порт Сіті не відбулось. Це пов'язано з обстрілами на «Азовсталі», через що колона затрималась. Про це повідомила віце-прем'єрка, глава МінТОТ Ірина Верещук.

«Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з «Азовсталі». На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля «Азовсталі». Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з «Азовсталі» 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію», – повідомила Верещук.

Вона додала, якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з «Азовсталі», яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

«Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті», – зазначила Верещук.

Російське Міноборони також заявило, що з «Азовсталі» евакуйовані 50 цивільних.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна евакуювала з Маріуполя та, зокрема, бункерів металургійного заводу «Азовсталь» ще 500 людей.