Компенсації за перевезення пільговиків отримають приватні перевізники і залізниця

Львівська облрада затвердила Програму підтримки та розвитку транспорту і зв’язку Львівської області. На її фінансування у 2022 році передбачили 5 млн грн, з яких 4,5 млн грн підуть на компенсації автобусним перевізникам та залізниці за перевезення пільговиків. Таке рішення підтримали 50 депутатів на засіданні у четвер, 23 грудня.

У межах програми 1,5 млн грн скерують на компенсації автобусним перевізникам за перевезення пільговиків та 3 млн грн на перевезення пільговиків залізничним транспортом. Вперше у бюджеті передбачили кошти на компенсацію відсотків за кредитами для автотранспортних підприємств при купівлі нових автобусів. На ці потреби заклали 300 тис. грн.

На транспортні послуги під час проведення масових заходів за участі офіційних осіб передбачили 50 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до меморандуму з ЛОДА, обласні перевізники здійснюють безкоштовне перевезення лише окремих категорій пільговиків – учасників бойових дій, бійців-добровольців АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, а також осіб з інвалідністю 1-ї групи по зору з супроводжуючою особою.