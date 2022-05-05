Із Києва до Луцька переїхав луна-парк з 39 атракціонами. Вони функціонуватимуть в центральному парку міста, неподалік вже діючого парку атракціонів мінімум протягом місяця. Наразі на місці встановили лише частину споруд.

Про переїзд луна-парку з Києва до Луцька повідомило видання ВолиньUA. У коментарі ZAXID.NET директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль підтвердив цю інформацію.

За його словами, атракціони у центральному парку Луцька запрацювали в суботу, 30 квітня. Загалом у луна-парку 39 атракціонів, поки що встановили не всі. Розміщені вони неподалік старих луцьких атракціонів неподалік зоопарку.

Поки що міськрада видала дозвіл лише на місяць роботи. «Вони хочуть спробувати, скільки вони будуть заробляти. Це ж бізнес. Тому вони попросили на місяць. Хоча на місяць такі атракціони не встановлюють, тому до кінця сезону вони будуть точно», – зазначив Борис Смаль.

Також він додав, що цьогоріч відремонтують частину старих луцьких атракціонів. «Частину підприємець демонтує, пофарбує і ставить назад. Механічна частина буде відлагоджена. Вони будуть гарні. Якщо лучани будуть бачити демонтаж, то це може бути тимчасове явище для ремонту», – попередив Борис Смаль.