В одній зі шкіл Одеси вчитель застосував силу, щоб затягнути учня до директора. Після оприлюднення відео інциденту в соцмережах, педагога звільнили з роботи, повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

На відео, про яке йдеться, помітно, що вчитель тягнув шестикласника коридором за шию і за ноги. Автори відео зазначили, що це сталося після того, як школяр відмовився йти до директора добровільно.

За словами Буйневич, вчителі з інших шкіл кажуть, що не мають захисту від учнів, які зривають уроки. За їхніми словами, які переказала Буйневич, учні постійно порушують дисципліну, зривають уроки тощо. Вчителі повідомили, що проводили з учнями бесіди, але це не дало результату.

проводили бесіди, але сенсу не було.

Чиновниця наголосила, що у випадках, коли дитина зриває уроки чи має погану поведінку, школа не повинна виглядати беззахисною. За її словами, існує чіткий алгоритм дій, куди звертатися вчителеві: це і психологічна служба, і ювенальна поліція, і служби, які допомагають стимулювати батьків до виконання своїх обов’язків.

«Дуже часто поведінка дитини пов’язана з проблемами фізіологічними, психологічними, дитина потребує лікування , корекції, супроводу. І це обов’язок , в першу чергу, РОДИНИ. Натомість ми йдемо шляхом найменшого супротиву: аби було тихо…аби не скаржились. Аби не знати про дитячі проблеми. Нехай там у школі гребуть до якогось берега. Там догребуть , але дитина з нами залишиться. З батьками», – написала Буйневич.