Олексій Купрієнко є військовим 10-ї окремої гірської-штурмової бригади «Едельвейс», що базується у Коломиї

У четвер, 8 лютого, з російського полону повернувся прикарпатець Олексій Купрієнко, який вважався безвісти зниклим із червня 2023 року. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Під час чергового обміну Україна повернула з полону 100 військовослужбовців. За даними голови Івано-Франківської ОВА, серед них є прикарпатець Олексій Купрієнко з Галицької громади, який зник безвісти у червні 2023 року в Бахмутському районі.

У телеграм-каналі «Борщ», де публікують інформацію про українських військовополонених, вказано, що Олексій Купрієнко є військовим 10-ї окремої гірської-штурмової бригади «Едельвейс», що базується у Коломиї. Чоловіка взяли у полон біля Бахмута

«Вітаємо на рідній землі! Швидкого відновлення! Дякуємо Володимиру Зеленському, всій команді, яка працює, щоби всі наші люди повернулися з неволі на рідну землю! Шана і подяка нашим захисникам. Нехай всі родини дочекаються своїх близьких», – написала Світлана Онищук.