Захисники, які повернулися в Україну 8 лютого 2024 року

У межах обміну полонених у четвер, 8 лютого, додому повернулися троє мешканців Львівщини. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив імена захисників.

«Серед тих, хто вчора повернувся з російського полону додому, є два брати-прикордонники з Яворівщини! Микола та Роман Горіни з Новояворівської громади служили у 23 загоні Державної прикордонної служби України. Наші земляки до останнього боролися за український Маріуполь. У травні 2022 року їх взяли у полон на заводі "Aзoвcталь". Наші вдома! Низький уклін вам, герої», – написав Максим Козицький.

Згодом голова ЛОВА повідомив, що з полону вдалось звільнити Миколу Осташа з Турки.

Зазначимо, що Україна 8 лютого 2024 року повернула додому ще 100 захисників. Більшість з них є оборонцями «Азовсталі». За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з полону звільнили 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, 11 тероборонців.

Нагадаємо, що у межах попереднього обміну, який відбувся 31 січня, на Львівщину повернулися шестеро військових.