Святослав Багрій з Жидачева перебував у полоні з березня 2022 року

У межах обміну полонених у середу, 31 січня, додому повернулися троє мешканців Львівщини. Їхні імена оприлюднив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема, йдеться про Владислава Івахова з Яворова, який захищав країну у лавах 36 окремої бригади морської піхоти. Військовий обороняв Маріуполь. У російський полон потрапив у травні 2022 року. Також додому повернувся Святослав Багрій з Жидачева. Чоловік працював начальником юридичного відділу та був депутатом Жидачівської міської ради. Святослав Багрій брав участь в АТО, а коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов служити добровольцем 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Військового захопили у полон поблизу Попасної у березні 2022 року.

З полону вдалося визволити також Руслана Кваса із Миколаєва Львівської області. Військовий служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила та потрапив у полон у березні 2022 року біля Попасної.

«Також на Львівщину з полону повертається В'ячеслав Бутрім. Чоловік родом з Новогродівки Донецької області. Служив у 105 окремій бригаді територіальної оборони. З травня 2023 року перебував у полоні. Через напад pociї мама захисника змушена була шукати прихисток у Новояворівську. Син зараз їде до неї. Вітаємо нашого оборонця вдома», – написав Максим Козицький.

Зазначимо, що у середу, 31 січня, Україна повернула з полону 207 військовослужбовців. Йдеться про військових ЗСУ, Національної Гвардії, ДПСУ та Нацполіції. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому повернулися 95 представників ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів ТрО та один представник Національної поліції України.