Українські поліцейські повернули до Азербайджану 33-річного кримінального авторитета, проти якого Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції. Про це повідомила Національна поліція.

За даними МВС, чоловік входить до родинного оточення одного із «злодії в законі». Зокрема, через зв’язки у кримінальному середовищі, він контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

Попри заборону, на початку листопада кримінальний авторитет незаконно потрапив до України.

«Як тільки про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань в місті Києві Національна поліція України, встановили його місцезнаходження та провели заходи для його примусового повернення», – йдеться в повідомленні.

До Азербайджану українські поліцейські спільно із Державною міграційною службою повернули його 10 литсопада.

Нагадаємо, що РНБО запровадила санкції до представників кримінальних угруповань у травні 2021 року. Тоді відповідним рішенням було застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих злодіїв у законі, 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебували на території України та вважалися кримінальними авторитетами.