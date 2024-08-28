На Рівненщині вперше за понад 2,5 роки зафіксували випадок факультативного міазу – паразитування личинок мух у тілі людини. Захворювання виявили у місцевого жителя, який наразі перебуває у задовільному стані. Про це ZAXID.NET 28 серпня розповіла ентомологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб.

З її слів, рівненські медики виявили факультативний міаз випадково. Минулого тижня чоловік віком близько 50 років потрапив до місцевого медзакладу з іншим захворюванням. Він неодноразово скаржився на головний біль і шум у вухах, через що лікарі вирішили провести додатковий огляд, під час якого знайшли у правому вусі пацієнта невідоме супутнє тіло.

Після його видалення та ідентифікації в паразитологічній лабораторії центру з'ясували, що це був факультативний міаз – паразитування личинок, які відклала муха. На Рівненщині такий випадок зафіксували вперше за два роки та сім місяців.

«Це була звичайна кімнатна муха. Після обстеження та видалення личинок із вуха пацієнт надалі перебуває під наглядом лікарів для лікування інших патологій», — розповіла Руслана Драб.

Додамо, що зараження факультативним міазом здебільшого відбувається при нехтуванні санітарно-гігієнічними нормами, особливо, якщо люди чи тварини перебувають поблизу смітників, септиків та інших місць, де накопичуються відходи органічного походження. У тілі людини здатні паразитувати дорослі особини та личинки декількох видів мух. Для профілактики захворювання, ентомологи радять захистити житло від проникнення комах у середину. Для цього необхідно: встановити москітні сітки, придбати липкі стрічки від мух, заховати продукти від доступу комах, облаштувати смітник на асфальтованому майданчику, не складати біля житла органічні відходи.