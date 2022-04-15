У Львові за останні два роки провели 100 трансплантацій органів

Війна дещо сповільнила трансплантацію органів в Україні, але не зупинила. Багато українських клінік призупинили пересадки через російську агресію, тож українці, котрі через стан здоров'я не могли чекати закінчення війни, їхати до Львова і тут їм проводити трансплантації.

За час війни львівські трансплантологи провели вісім пересадок органів – вони пересадили серце і сім нирок. Серед реципієнтів, яким провели трансплантацію нирок, було двоє дітей, повідомила прес-служба ЛМР.

«У воєнний час робити трансплантації логістично складніше, але це не означає, що їх потрібно зупиняти. Адже саме зараз Україна стрімко досягає трансплантаційної незалежності: торік жодного українця не скерували на трансплантацію нирок за кордон, оскільки була змога провести їх в Україні», – повідомив кардіохірург-трансплантолог Першого медоб’єднання Львова Роман Домашич.

За словами керівника центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова Максима Овечка, українські лікарі є високо кваліфіковані і результати їхньої роботи – на рівні європейських колег. Зараз багато українських клінік призупинили роботу, тож українці, яким потрібна трансплантація, постійно звертаються і стають на лист очікування у Львові.



Серед тих, хто отримав шанс жити повноцінним життям завдяки трансплантації є і 40-річний мешканець Чернівців Віталій Бранашко. 12 березня він отримав нове серце і тепер може легко ходити і дихати, без задишки.

Нирки від посмертного донора пересадили 12-річному Юрку з Житомирської області і 15-річному Ігорю – з Донецької. Тепер діти можуть жити повноцінним життям.

Загалом торік в Україні було проведено понад 300 трансплантацій органів, половина з них – від посмертних донорів. Пересаджено 32 серця. Це у чотири рази більше, ніж за всю історію незалежності.

У Першому медичному об'єднанні Львова за останні два роки проведено 100 трансплантацій: 13 сердець, 79 нирок, 5 печінок, підшлункову залозу, легені та рогівку ока.

Сотою пацієнткою, якій на початку квітня 2022 року пересадили нирку, стала 33 -річна Анна з Київщини. Нирку їй віддала мама. У Анни відмовили нирки, ймовірно, через перенесену коронавірусну хворобу. На ковід вона захворіла у жовтні й фактично відразу була на діалізі. Їй запланували провести операцію у столиці, але війна змінила плани. Трансплантацію нирки Анні провели у Львові. Тепер і вона, і мама хочуть якнайшвидше повернутися додому.

Шанс на життя у Львові завдяки трансплантації отримали пацієнти з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Мукачева, Київської, Житомирської, Донецької і Волинської областей.