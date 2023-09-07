Шевченківський районний суд Львова визнав двох співробітників військової частини винними у зловживанні впливом. Тараса Антоника та Олега Коровкіна оштрафували на 85 тис. грн кожного за те, що вони отримали 1000 доларів хабаря.

Як вказано в матеріалах справи, у травні 2020 року призовник, побоюючись військової служби у зоні проведення Операції об’єднаних сил,звернувся за порадою до керівника відділення матеріально-технічного забезпечення військової частини Тараса Антоника. Він, своєю чергою, повідомив, що строкової служби можна уникнути і пообіцяв за 1000 доларів вплинути на одного із членів призовної комісії, щоб ті звільнили його від призову.

Посадовець залучив до свого плану діловода відділення Олега Коровкіна, який мав повпливати на свого знайомого, що працював у призовній комісії. При зустрічі з призовником посадовці військової частин отримали від нього 1000 доларів міченими купюрами, після чого їх затримали правоохоронці.

У судовому засіданні посадовці військової частини відмовились надавати будь-які свідчення і свою вину не визнали. Втім, зважаючи на обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Павло Едер визнав Тараса Антоника та Олега Коровкіна винними у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначив по 85 тис. грн штрафу кожному. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.