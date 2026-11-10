За генерала СБУ Сергія Дуку внесли третину застави
Щонайменше 22 млн грн вже сплатили на рахунок ВАКС
На рахунок Вищого антикорупційного суду вже внесли частину застави за колишнього високопосадовця СБУ, генерала Сергія Дуку. Він є підозрюваним у справі «Карфаген». Про це у вівторок, 10 листопада, повідомила «Українська правда».
ВАКС у коментарі «Українській правді» підтвердив, що на рахунок суду надійшла частина застави за підозрюваного у справі «Карфаген» Сергія Дуку. Однак у суді відмовилися уточнити, яку саме суму внесли за генерала.
За даними «Слідство.Інфо», станом на 13:30 понеділка, 9 листопада, за Сергія Дуку внесли 22 млн грн із 65 млн грн застави.
Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до роботи шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей та підроблення іноземної валюти. Серед підозрюваних – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука, якого звільнили після розголосу справи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
6 листопада ВАКС відправив Дуку під варту з можливістю внесення застави в розмірі 65 млн грн. 8 листопада «Українська правда» повідомила, що співробітникам СБУ розсилають повідомлення із закликом робити внески на заставу для генерал-майора. Наступного дня стало відомо, що спецслужбовців зобов’язують сплатити за Дуку від 50 до 150 тис. грн. Розмір внеску залежить від посади.
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