За Сергія Дуку сплатили 22 млн грн застави

На рахунок Вищого антикорупційного суду вже внесли частину застави за колишнього високопосадовця СБУ, генерала Сергія Дуку. Він є підозрюваним у справі «Карфаген». Про це у вівторок, 10 листопада, повідомила «Українська правда».

ВАКС у коментарі «Українській правді» підтвердив, що на рахунок суду надійшла частина застави за підозрюваного у справі «Карфаген» Сергія Дуку. Однак у суді відмовилися уточнити, яку саме суму внесли за генерала.

За даними «Слідство.Інфо», станом на 13:30 понеділка, 9 листопада, за Сергія Дуку внесли 22 млн грн із 65 млн грн застави.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до роботи шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей та підроблення іноземної валюти. Серед підозрюваних – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука, якого звільнили після розголосу справи.

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6 листопада ВАКС відправив Дуку під варту з можливістю внесення застави в розмірі 65 млн грн. 8 листопада «Українська правда» повідомила, що співробітникам СБУ розсилають повідомлення із закликом робити внески на заставу для генерал-майора. Наступного дня стало відомо, що спецслужбовців зобов’язують сплатити за Дуку від 50 до 150 тис. грн. Розмір внеску залежить від посади.