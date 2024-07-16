Радехівський районний суд Львівщини визнав місцевого мешканця Ігоря Д. винним в ухиленні від мобілізації. Він проігнорував вручену повістку про необхідність прийти до ТЦК та отримав три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець села у Червоноградському районі Львівщини (раніше воно входило до Радехівського району) Ігор Д. у березні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Надалі Ігор Д. отримав бойову повістку про необхідність прийти у ТЦК на відправку для проходження служби в ЗСУ.

Мешканець Львівщини проігнорував отриману повістку та не з’явився у вказаний день до військкомату. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У суді Ігор Д. визнав свою провину та просив суворо не карати. Прокурор клопотав про призначення обвинуваченому трьох років тюрми.

Справу розглянув суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та визнала мешканця Львівщини винним в ухиленні від мобілізації. Суддя призначила йому покарання – три роки тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд підтвердив, що наявність у дружини військового третьої групи інвалідності є підставою для звільнення зі служби. Також ще один чоловік у суді оскаржив відмову ТЦК в наданні відстрочки від мобілізації.