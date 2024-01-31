Нові контролери вже кілька днів працюють у міському громадському транспорті Львова

У громадському транспорті Львова від січня працюють таємні контролери. Це контролери ЛКП «Львівавтодор», одягнені у цивільний одяг, які відстежують порушення у правилах перевезень водіями і пасажирами, ідеться на сторінці ЛеоКарт у Facebook.

Контролери у цивільному працюють за зразком так званих таємних покупців. Вони документують порушення, коли водій не видає квиток або видає недійсний квиток – саме на це часто скаржаться львів’яни на Гарячу лінію міста. Також таємні контролери вистежують пасажирів, які не платять за проїзд.

За чотири дні роботи таємні контролери задокументували близько 40 порушень з боку водіїв. На місце події кілька разів викликали поліцію, що складала відповідні протоколи. Основні види порушень у громадському транспорті Львова такі:

Невидача водіями квитків;

Прохання від водіїв повернути квитки при виході з транспорту для повторного використання;

Друк квитків наперед;

Водії не зупиняються на зупинках, зокрема на вимогу;

Водії розмовляють по телефону під час руху і курять в салоні транспорту.

Також в ЛКП нагадують пасажирам про обов’язок платити за проїзд. Якщо таємні контролери виявляють «зайців», то викликають своїх колег у формі для накладання на порушників штрафу.

В ЛКП «Львівавтодор» вважають, що така ініціатива має покращити якість обслуговування, комфорту та безпеки для пасажирів. Для усунення порушень вся зібрана таємними контролерами інформація передається спочатку перевізникам, а потім – в управління транспорту та департамент міської мобільності ЛМР.