За оплатою проїзду у львівському транспорті стежать таємні контролери
Вони документують порушення і викликають поліцію у разі необхідності
У громадському транспорті Львова від січня працюють таємні контролери. Це контролери ЛКП «Львівавтодор», одягнені у цивільний одяг, які відстежують порушення у правилах перевезень водіями і пасажирами, ідеться на сторінці ЛеоКарт у Facebook.
Контролери у цивільному працюють за зразком так званих таємних покупців. Вони документують порушення, коли водій не видає квиток або видає недійсний квиток – саме на це часто скаржаться львів’яни на Гарячу лінію міста. Також таємні контролери вистежують пасажирів, які не платять за проїзд.
За чотири дні роботи таємні контролери задокументували близько 40 порушень з боку водіїв. На місце події кілька разів викликали поліцію, що складала відповідні протоколи. Основні види порушень у громадському транспорті Львова такі:
- Невидача водіями квитків;
- Прохання від водіїв повернути квитки при виході з транспорту для повторного використання;
- Друк квитків наперед;
- Водії не зупиняються на зупинках, зокрема на вимогу;
- Водії розмовляють по телефону під час руху і курять в салоні транспорту.
Також в ЛКП нагадують пасажирам про обов’язок платити за проїзд. Якщо таємні контролери виявляють «зайців», то викликають своїх колег у формі для накладання на порушників штрафу.
В ЛКП «Львівавтодор» вважають, що така ініціатива має покращити якість обслуговування, комфорту та безпеки для пасажирів. Для усунення порушень вся зібрана таємними контролерами інформація передається спочатку перевізникам, а потім – в управління транспорту та департамент міської мобільності ЛМР.