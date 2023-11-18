Поліцейські закликають водіїв не перевищувати дозволеної швидкості

На автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Розвадів Стрийського району, 17 листопада 24-річний водій вантажівки Scania збив 67-річного мешканця Нового Роздолу. Інша ДТП сталася на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі у селі Сокільники Львівського району. 54-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo наїхав на 47-річну пішохідку. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що обох постраждалих у ДТП з травмами госпіталізували до лікарень.

За інформацією поліції, аварія поблизу Розвадова сталася у п'ятницю, 17 листопада, приблизно о 6:30. Щодо водія вантажівки слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини чоловікові загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Після ДТП у Сокільниках, яке трапилося приблизно о 20:10, слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю аварії, передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права транспортом до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварій.