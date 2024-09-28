Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок уродженцю Славути Сергію Макосову, який регулярно поширював в «Однокласниках» дописи із пропагандою комунізму. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну і конфіскував ноутбук, телефон і нагрудний значок з написом «Гвардия».

Як вказано в матеріалах справи, Сергій Макосов через VPN-сервери регулярно користувався забороненою в Україні російською соцмережею «Однокласники». У своїх дописах він систематично поширював пропаганду комуністичного режиму. Слідчі зафіксували кілька таких епізодів упродовж 2019-2020 років.

У суді Сергій Макосов повідомив, що не зав про заборону соцмережі «Однокласники», у вчиненому розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міськсуду Неля Отчак визнала Сергія Макосова винним у пропаганді тоталітарного режиму за ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Суд замінив увʼязнення на 2 роки іспитового терміну.

Також суд конфіскував у нього ноутбук, телефон і нагрудний значок з написом «Гвардия». Цей вирок можна оскаржити в апеляції.