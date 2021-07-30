Посадовця Служби автодоріг Львівщини підозрюють у службовій недбалості під час ремонту дороги Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига

Львівська прокуратура передала до суду справу посадовця Служби автомобільних доріг Львівщини. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків на 650 тис. грн.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, начальник одного з відділів Служби автомобільних доріг у Львівській області виконував технічний нагляд за ремонтом дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Він підписав акт приймання виконаних робіт, де зазначені неправдиві відомості про обсяг та вартість робіт, зокрема що стосувалися влаштування нижнього шару асфальту. Вартість робіт була перевищена на понад 650 тис. грн.

Речник Служби автодоріг Львівської області Іван Бондар повідомив ZAXID.NET, що за результатами службового розслідування в діях посадовця ознак неналежного виконання службових обов’язків при прийнятті робіт не виявили. Зокрема, об’єм фактично виконаних будівельних робіт на дорозі, відповідає об’єму робіт, що оплачені Службою.

За словами Івана Бондара, судову будівельно-технічну експертизу зробили без відбирання зразків дорожнього покриття, що ставить під сумнів об’єктивність і законність експертизи.

«Не менш дивним виглядає не притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб компанії підрядника, яка виконувала роботи та згідно з позицією сторони обвинувачення, завищила їхню вартість і внесла в офіційні документи (акти виконаних будівельних робіт) завідомо неправдиві відомості про їх об’єми з метою заволодіння бюджетними коштами», – розповів Іван Бондар.

Досудове слідство у цій справі тривало майже два роки і 30 липня у прокуратурі повідомили, що передали справу до суду. Посадовцю висунули підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Якщо провину доведуть, йому загрожує позбавлення воді від 2 до 5 років та штраф від 4,3 до 12,8 тис. грн.