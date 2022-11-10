Галицький районний суд Львова конфіскував автомобіль у львів’янина, якого тричі за рік затримували за їзду під наркотиками. Чоловік також має сплатити 51 тис. грн штрафу з позбавленням посвідчення водія на 10 років.

Як вказано у постанові суду, наприкінці серпня 2022 року поліцейські зупинили Володимира Казновського за кермом Chevrolet Nubira на вул. Зерновій, що поруч із готелем «Львів». У водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння (зіниці очей не реагували на світло, блідість обличчя, тремтіння рук, поведінка не відповідала обстановці). Володимир Казновський відмовився пройти перевірку на стан наркотичного сп’яніння у присутності свідків.

Це уже втретє протягом року Володимира Казновського зупиняють через їзду під наркотиками. Чоловік продовжує сідати нетверезим за кермо, попри те, що його позбавляються водійських прав. На засідання суду Володимир Казновський не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер поліцейських, пояснення свідків, суддя Наталія Зубачик визнала Володимира Казновського винним у нетверезому водінні та оштрафувала на 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. У чоловіка також мають конфіскувати автомобіль Chevrolet Nubira, власником якого він є.

На постанову ще може бути подана апеляція.