За депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина у вівторок, 15 лютого, внесли заставу. Тепер він вийде зі слідчого ізолятора, повідомив журналіст Олег Новіков, який веде Telegram-канал, наближений до Національного антикорупційного бюро України.

«На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 млн грн застави за депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина. У зв'язку з цим він вийде із СІЗО під обов'язки, серед яких, зокрема, здача закордонних паспортів і носіння електронного браслета», – написав журналіст.

За його інформацією, також внесли застави за виконувача обов'язків директора КП «Міський магазин» Амана Моламова та його заступника Олексія Непряхіна. На них теж покладуть обов'язки і вони вийдуть із СІЗО.

Загалом, за словами Новікова, заставу внесли за усіх фігурантів цієї справи.

Нагадаємо, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України викрили Трубіцина на хабарі. Він очолює постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою. За інформацією правоохоронців, він у змові зі своїм помічником, директором комунального підприємства та заступниками директорів двох КП та наближеною до депутата особою організували схему отримання хабара за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік.

Трубіцина зі спільниками викрили при передачі частини обумовлених коштів – 1,26 млн грн.

11 лютого суд арештував Трубіцина на два місяці з правом внести майже 14,8 млн грн застави.