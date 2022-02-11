Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував депутата Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владислава Трубіцина, якого викрили на хабарі, з правом внести понад 14 млн грн застави. Таке рішення суд ухвалив пізно увечері в п’ятницю, 11 лютого, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«ВАКС виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 14 млн 886 тис. грн», – повідомили в суді.

Нагадаємо, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України викрили Трубіцина на хабарі. Він очолює постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою. За інформацією правоохоронців, він у змові зі своїм помічником, директором комунального підприємства та заступниками директорів двох КП та наближеною до депутата особою організували схему отримання хабара за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік.

Трубіцина зі спільниками викрили при передачі частини обумовлених коштів – 1,26 млн грн.