За останній тиждень на Львівщині від коронавірусу померли двоє людей, однак загальна захворюваність іде на спад. Про це у неділю, 28 вересня, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

У звіті центру вказано, що за тиждень, із 22 по 28 вересня, на Львівщині коронавірус зафіксували у 671 людини, а це на 20,8% менше, ніж тижнем раніше. При цьому, від ускладнень померли двоє людей віком старше 65 років.

При цьому, захворюваність на грип та ГРВІ зросла до 9555 – за тиждень хворобу виявили у 854 людей. Серед хворих майже половина – діти до 18 років. Наталія Тімко-Іванченко закликає вакцинуватися від грипу, адже вакцини від актуальних цього року штамів уже зʼявились в аптеках.

Загалом у лікарнях із грипом і ГРВІ перебувають 168 пацієнтів, серед яких 102 – це хворі на коронавірус. Епідпоріг наразі не перевищений.