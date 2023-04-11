За тиждень від ускладнень коронавірусу померли 24 мешканці Хмельниччини
Більшість померлих мали важкі супутні патології
На Хмельниччині за тиждень від коронавірусу померли 24 пацієнти. Це на десять летальних випадків більше, ніж попереднього тижня. Більшість померлих пацієнтів мали важкі супутні хвороби, повідомляють у Хмельницькому центрі контролю та профілактики хвороб.
Додамо, що установа оприлюднила дані за тиждень з 31 березня по 6 квітня. За цей час у області зафіксували 1255 нових випадків Covid-19, що на 203 менше, ніж минулого тижня. До медзакладів госпіталізували 238 осіб – на 33 менше, ніж попереднього тижня.
«Проте ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, призвели до 24 летальних випадків: це на 10 більше, ніж на тижні, що минув. Більшість пацієнтів мали важкі супутні патології, як-от, порушення роботи серцево-судинної та дихальної систем, мозкового кровообігу, цукровий діабет, ниркову недостатність, онкологічні хвороби», – йдеться у повідомленні.
Також за тиждень від коронавірусу одужали 1610 людей, що на 67 більше, аніж попереднього тижня.