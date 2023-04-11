На Хмельниччині за тиждень від коронавірусу померли 24 пацієнти. Це на десять летальних випадків більше, ніж попереднього тижня. Більшість померлих пацієнтів мали важкі супутні хвороби, повідомляють у Хмельницькому центрі контролю та профілактики хвороб.

Додамо, що установа оприлюднила дані за тиждень з 31 березня по 6 квітня. За цей час у області зафіксували 1255 нових випадків Covid-19, що на 203 менше, ніж минулого тижня. До медзакладів госпіталізували 238 осіб – на 33 менше, ніж попереднього тижня.

«Проте ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, призвели до 24 летальних випадків: це на 10 більше, ніж на тижні, що минув. Більшість пацієнтів мали важкі супутні патології, як-от, порушення роботи серцево-судинної та дихальної систем, мозкового кровообігу, цукровий діабет, ниркову недостатність, онкологічні хвороби», – йдеться у повідомленні.

Також за тиждень від коронавірусу одужали 1610 людей, що на 67 більше, аніж попереднього тижня.