Галицький районний суд Львова визнав винним раніше судимого громадянина Азербайджану у вбивстві чоловіка у центрі Львова. Йому призначили дев’ять років тюрми, враховуючи невідбуте перед цим покарання.

Як вказано у вироку суду, вбивство трапилось торік у жовтні на вул. Фурманській. Гікмат Абдуллаєв був у квартирі свого знайомого, коли до нього прийшли друзі. Між одним з чоловіків та Гікматом Абдуллаєвим виник конфлікт, під час якого він наніс удар ножем по тулубу.

У суді обвинувачений не визнав свою провину. Він розповів, що був у свого знайомого, коли туди прийшли ще двоє людей у стані сп’яніння. Між 39-річним чоловіком та Гікматом виник конфлікт, чоловікові не сподобалось, що він говорить азербайджанською мовою. За словами Гікмата, чоловік відкривав пляшку пива ножем, а потім замахнувся до нього. Гікмат Абдуллаєв стверджує, що він перехватив його руку та захищався, чоловіки почали боротись і у цей час чоловіка поранило ножем.

Не дочекавшись медиків, вони з пораненим вийшли на вулицю та йшли до Оперного театру. До них підійшли патрульні, які надали пораненому першу допомогу. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Дослідивши матеріали справи, зокрема покази свідків конфлікту, суддя Людмила Мироненко визнала Гікмата Абдуллаєва винним у вбивстві та призначила йому вісім років тюрми. Чоловік є раніше судимим, до вироку додали невідбуту частину попереднього покарання, тому загальний термін увязнення становитиме 9 років тюрми.

Суд також задовольнив цивільний позов дружини померлого, якій засуджений має виплатити 122 тис. грн, ще 242 тис. грн він має виплатити в інтересах малолітньої доньки померлого.

На вирок ще може бути подана апеляція.