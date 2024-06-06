Ірина Цалкова користувалася «ВКонтакте» з 2013 року

Франківський районний суд визнав винною пенсіонерку та виховательку із Золочева Ірину Цалкову у розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Крім цього, обвинуваченій на три роки заборонили працювати у закладах освіти та конфіскували два мобільних телефони, ноутбук та планшет. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що жінка у заблокованій соцмережі «ВКонтакте» поширювала проросійські дописи.

Згідно з матеріалами справи, Ірина Цалкова з червня 2022 року по березень 2023 року у російській соцмережі «ВВонтакте» зі сторінки «Irina Klyukina» поширювала дописи на підтримку окупантів. Зокрема, у публікаціях йшлося, що Україна обстрілює Запорізьку АЕС і «вісім років вбивала мирних людей на Донбасі», а російська агресія є «праведною і законною». Також Ірина Цалкова поширювала некрологи окупантів та дописи про те, що «українці вбивали росіян в Чечні» і навіть погрожували Росії ядерною зброєю тощо.

Під час судових засідань Ірина Цалкова повністю визнала провину та розкаялась. Вона розповіла, що зареєструвалася «Вконтакте» 2013 року, щоб мати доступ до групи «Виховання аутиста», оскільки виховувала дитину з аутизмом. Обвинувачена сказала, що саме там є багато практичних порад та методичних рекомендацій. Ірина Цалкова переконувала, що не знала, що коли поширює дописи, то їх можуть бачити інші люди. За її словами, вона стала жертвою російської пропаганди й насправді не вважає, що російська агресія є виправданою. Обвинувачена розповіла, що підтримує ЗСУ і закупила шоломи на роту військових ЗСУ, допомагає дітям ВПО та організувала для них спортивне свято.

Суддя Олександр Величко визнав Ірину Цалкову винною у розпалюванні національної ворожнечі та виправданні російської агресії (ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також обвинуваченій на три роки заборонили працювати у закладах освіти й конфіскували у дохід держави планшет Samsung Galaxy, мобільні телефони Redmi та Samsung, ноутбук НР. Ірина Цалкова має сплатити 8,4 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.