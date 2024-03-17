Галицький районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді громадянина Азербайджану Анара Нагієва, якого зупинили за кермом авто в стані наркотичного сп’яніння. Суд оштрафував чоловіка на 51 тис. грн, заборонив керувати авто 10 років та конфіскував машину порушника.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, громадянин Азербайджану Анар Нагієв під час комендантської години 8 лютого 2024 року їхав за кермом Chevrolet Aveo на вул. Городоцькій. Близько 01:20 його зупинила поліція та виявила ознаки наркотичного сп’яніння, перевірка у медзакладі це підтвердила. Іноземець не вперше сідає нетверезий за кермо, не маючи водійських прав.

Щодо Анар Нагієва склали адмінматеріали через нетверезу їзду та керування авто без водійських прав. На засідання суду чоловік не прийшов.

Справу розглянув суддя Олександр Кітов, який дослідив усі матеріали справи, зокрема відео з камер патрульних, та визнав Анара Нагієва винним у вчиненні адмінправопорушень. Чоловіку призначили 51 тис. грн штрафу, заборону керувати транспортними засобами 10 років з оплатною конфіскацією авто Chevrolet Aveo. Постанову ще можна оскаржити.