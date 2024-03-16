Турківський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні п’яної ДТП викладача Боринського професійного ліцею народних промислів та ремесел Павла Оначишина. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та заборонив керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, Павло Оначишин ввечері 16 лютого 2024 року керував авто ВАЗ-2105 у смт. Бориня та в’їхав у інше авто ВАЗ 11183. Поліцейські виявили у Павла Оначишина ознаки алкогольного сп’яніння: характерний запах, морушення мови та координації рухів. Від проходження перевірки на стан спяніння чоловік відмовився.

У суді Павло Оначишин визнав свою провину та просив розстрочити виплати штрафу на 10 місяців. У судові постанові вказано, що Оначишин є викладачем Боринського професійного ліцею народних промислів та ремесел.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі надані матеріали та визнала водія винним у вчиненні п’яної ДТП, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.