Володимир Сенейко є в.о. директора професійно-технічного навчального закладу «Нижанковицький професійний ліцей»

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів в.о. директора професійно-технічного навчального закладу «Нижанковицький професійний ліцей» Володимира Сенейка. За виписані премії своїй дружині та сину керівника училища оштрафували на 5100 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, в.о. директора професійно-технічного навчального закладу «Нижанковицький професійний ліцей» Володимир Сенейко протягом 2022 – 2023 року виписував премії своїй дружині та сину, не повідомляючи про конфлікт інтересів. Дружина Сенейка отримала 13 тис. грн премій – одна з премій (4000 грн) була з нагоди свята Покрови пресвятої Богородиці. Син отримав 2000 грн премії.

Володимир Сенейко також не повідомив про конфлікт інтересів, коли працевлаштовував в училищі свого сина та дружину. Спершу син директора училища працював оператором котельні, потім малярем, а згодом майстром виробничого навчання. Дружина ж працює лаборантом.

Щодо посадовця правоохоронці склали протоколи про вчинення адмінправопорушення через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У суді Сенейко свою провину не визнав, хоча підтвердив, що про конфлікт інтересів свого керівника не повідомляв.

Справу розглянув суддя Артем Титов, який дослідив усі надані матеріали та визнав Володимира Сенейка винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, призначивши йому 5100 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.