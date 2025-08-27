Кімнатні рослини можуть викликати головний біль та запаморочення

Кімнатні рослини – це не лише прикраса інтер’єру, а й джерело затишку в оселі. Проте не всі з них безпечні для здоров’я. Деякі популярні вазони можуть впливати на самопочуття, зокрема спричиняти головні болі, запаморочення чи навіть алергічні реакції. Детальніше про ці рослини пишуть «Два гуся».

Лілія

Ця квітка відома своїм інтенсивним ароматом, який під час цвітіння заповнює кімнату. Однак саме насичений запах лілії у деяких людей може провокувати мігрень або відчуття перевтоми. Окрім того, вночі рослина споживає кисень і виділяє вуглекислий газ, що може призвести до кисневого дефіциту в приміщенні.

Папороть

Поширена декоративна рослина, яку часто можна побачити в домівках і офісах. Як і лілія, папороть у темний час доби активно поглинає кисень, водночас виробляючи вуглекислий газ. За великої кількості таких рослин у кімнаті може виникнути дискомфорт або легке запаморочення.

Орхідея

Орхідеї приваблюють своїм елегантним виглядом і різноманіттям кольорів. Однак деякі види цієї рослини виділяють біологічно активні речовини, які можуть збудливо діяти на нервову систему. Внаслідок цього у чутливих людей виникає головний біль або відчуття втоми.

Герань (пеларгонія)

Цей вазон часто використовують у домашньому озелененні через його невибагливість і тривале цвітіння. Проте ефірні олії, які виділяє герань, іноді провокують алергічні реакції — закладеність носа, кашель, нудоту або головний біль. Особливо це актуально для людей із підвищеною чутливістю до запахів.

Монстера

Монстера – велика і декоративна рослина, яка додає інтер’єру екзотичного вигляду. Вона не має різкого запаху і, як правило, не викликає дискомфорту через повітря. Але її сік містить подразливі речовини, які можуть бути небезпечними при потраплянні на шкіру або слизову оболонку. Особливо це стосується дітей та домашніх тварин.