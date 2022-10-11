Задля економії електроенергії у Трускавецькій та Червоноградській громадах Львівської області заявили, що із 11 жовтня вимикатимуть вуличне освітлення. Такі заходи пов’язані із масовими російськими атаками на енергетичні об’єкти України.

Трускавецька міськрада повідомила, що із 11 жовтня на території всієї Трускавецької громади не вмикатимуть вуличне освітлення. Наразі невідомо як довго буде відсутнє вуличне освітлення, у мерії зазначають, що це «залежить від ситуації».

У Червоноградській міськраді 11 жовтня також повідомили, що у зв’язку з критичним навантаженням на електричні мережі вуличне освітлення у Червоноградській громаді надалі вимикатимуть о 22:00.

Додамо, що для стабілізації роботи енергосистеми уряд закликав українців обмежити споживання електроенергії у вечірній час (із 17:00 до 23:00).

Нагадаємо, що протягом 10 – 11 жовтня російські військові наносять масові ракетні удари по енергетичних об’єктах по всій України. Протягом цього часу ворог кілька разів атакував Львівщину. 10 жовтня Львівщину атакували 15 крилатими ракетами, 7 з них збили сили ППО, а решта влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів Львівщини опинились без світла, у тому числі місто Львів.

Унаслідок повторних ворожих атак 11 жовтня росіяни знову влучили у дві електропідстанції на Львівщині та повністю їх знищили.