У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску «Рижівка» на кордоні з Росією, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Інцидент стався у вівторок, 29 березня.

«Відбулася провокація в пункті пропуску «Рижівка» Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками», – сказав Живицький у відеозверненні.

Нагадаємо, 29 березня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації та повністю її зруйнували. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих.