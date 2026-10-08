Будь-який суп можна загустити за допомогою червоної сочевиці

Загустити суп без борошна та вершків можна за допомогою простого інгредієнта, який не змінить смаку страви, але зробить її консистенцію одноріднішою. Pysznosci розповідає, що саме варто додати.

Чим можна загустити суп?

Загустити суп можна за допомогою червоної сочевиці. Вона вариться лише 10–15 хвилин, а під час приготування розм’якшується й частково розварюється, завдяки чому страва набуває густішої консистенції.

На 2 літри бульйону достатньо додати 40–60 г червоної сочевиці. Вона зробить суп густішим, майже не вплинувши на його смак. Для 5-літрової каструлі знадобиться приблизно 100–150 г сочевиці.

Для цього способу не підійде зелена сочевиця, адже вона твердіша, тому потребує тривалішого часу для приготування. Також вона має виразний, злегка перцевий смак, який може змінити смак страви.

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