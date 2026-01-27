Ветеран Микола Шот (у блакитній футболці) вперше після ампутації став на лижі

41-річний Микола Шот із Новояворівська від початку повномасштабного вторгнення боронив Україну у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». У 2024 році на Бахмутському напрямку внаслідок важкого мінно-вибухового поранення захисник втратив обидві руки та ноги. Попри чотири ампутації, ветеран та пацієнт Центру Unbroken щодня робив все можливе, аби далі жити активно й ні від кого не залежати.

Навесні 2025 року Микола на протезах взяв участь у своєму першому забігу. Влітку повернуся до улюбленої справи – водіння авто. А восени він став ментором Центру Unbroken, аби допомагати іншим захисникам теж перемагати свої травми, повідомили у медзакладі. Наприкінці січня 2026 року ветеран вирішив спробувати знову стати на лижі. 20 років тому Микола займався біатлоном, тобто зимовим видом спорту, що поєднує лижні перегони та стрільбу. І ось, аби втілити мрію в життя, Микола вирушив до «Буковелю» разом із командою Центру Unbroken, повідомили у медзакладі.

«Я впевнений, що у мене все має вийти. Навіть якщо буду падати, то завжди можна встати і спробувати ще раз», – сказав Микола.

Першим випробування було одягнутися в спорядження. З протезами це виявилося нелегко, проте з допомогою команди йому це вдалося. Далі Микола самотужки здолав відстань до спуску. І зміг нарешті проїхати кілька метрів. Каже, що відчував постійний тиск на кукси – ампутовані частини нижніх кінцівок, та жодного разу не впав.

А згодом, аби відчути весь спектр емоцій і свободи від катання, пересів на адаптивні лижі – катання з допомогою професійного інструктора. І той на швидкості провіз Миколу Шота найскладнішими маршрутами гірськолижних трас.

«Адреналін. Я відчував такий адреналін. Це було круто. Я рекомендую всім пробувати», – каже ветеран.

Цей перший досвід Миколи катання на лижах після ампутації, але не останній. Він каже, що обов’язково ще стане на лижі, можливо, навіть цього сезону.

Раніше ZAXID.NET писав про те, що Микола до війни 20 років водив автомобіль. Після ампутації кінцівок для нього було надважливо знову сісти за кермо. І він це зробив. Аби це стало можливим, протезист Центру Unbroken Олесь Солодуха доповнив адаптивне авто пацієнта спеціальними елементами на кермі та дверях. А авто для ветерана купили за гроші, які вдалося зібрати організаторам та доброчинцям під час благодійному забігу у його рідному Новояворівську.