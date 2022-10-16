У неділю, 16 жовтня, парамедикиня з «Азовсталі» Катерина Поліщук (позивний – «Пташка») виконанням гімну України відкрила на стадіоні «Арена Львів» матч«Шахтар» – «Динамо», що завершився з рахунком 3:1 на користь «Шахтаря». Перший м’яч у поєдинку розіграв легендарний азовець Михайло Діанов. 21-річна Катерина Поліщук і 42-річний Михайло Діанов разом з іншими захисниками «Азовсталі» перебували у російському полоні із травня, повернути їх вдалося лише наприкінці вересня.

Відео ФК «Шахтар»