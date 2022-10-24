Минулого тижня на Львівщині виявили 698 нових хворих на коронавірус

На Львівщині захворюваність на коронавірус почала стрімко знижуватися. Минулого тижня, з 17 по 23 жовтня, вперше за останні шість тижнів зафіксовано менше 1000 нових випадків захворювання. Зменшилася і кількість летальних випадків – минулого тижня від ускладнень коронавірусу померло п’ять хворих, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«З 17 по 23 жовтня спостерігається стрімке зниження захворюваності. Проведено 3801 лабораторне дослідження і отримано 698 позитивні результати. Летальних випадків – п’ять. На стаціонарному лікуванні перебуває 240 хворих», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Найбільше зростання кількості хворих на коронавірус у восени цього року фіксували у вересні. Щотижня виявляли 2200-2500 нових випадків. Було багато і летальних випадків – 10– 21. Захворюваність почала знижуватися на початку жовтня і триває третій тиждень постіль: 1903, 1095 і 698.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, попри зниження кількості хворих, пильними треба залишатися і надалі й при перших ознаках застуди звертатися до сімейного лікаря.

Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 323 001 мешканців Львівщини. Одужало – 309 862 хворих, померло – 6804.