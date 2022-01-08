Закарпатка вигадала історію про залишену дівчинку на смітнику

В одному із на Закарпатті жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що знайшла у коробці на смітнику немовля. Коли на місце прибулиммедики і поліцейські, виявилося, що місцева мешканка вигадала історію, аби приховати пологи своєї 16-річної доньки.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, інцидент стався у пятницю, 7 січня, в Іршавському районі.

«Медикам надійшов виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада № 907 у складі фельдшера Яни Бровдій та водія Віталія Цогли миттєво прибула на місце події. Жінка, яка викликала «швидку», провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Фельдшер оглянула дитину, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула поліція, яка остаточно з’ясувала всі обставини цього випадку.

Виявилося, що історію зі знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила ще зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішили розіграти «виставу» із знахідкою на смітнику.

16-річну маму та новонароджену дівчинку «швидка» доставила до Іршавської районної лікарні. За словами лікарів, обидві почувають себе добре.