Усі соціальні виплати на Закарпатті цього місяці будуть забезпечені

Закарпатська область отримала майже 335 млн грн на виплату державних допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій. Усі відповідні державні органи працюють у посиленому режимі. Про ситуацію із фінансовим забезпеченням соцвиплат під час брифінгу у п’ятницю, 4 березня, повідомив директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Мацола. «Область отримала майже 335 млн грн для організації виплати державних допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій, нарахованих у поточному місяці», — зазначив Віктор Мацола. За його словами, відповідні підрозділи військової адміністрації результативно співпрацюють із територіальними громадами краю і щодо соціального захисту тимчасово переміщених осіб. Наразі переселенці забезпечуються усім необхідним для тимчасового перебування. Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET

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