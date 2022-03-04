Закарпатська область отримала 335 млн грн на соціальні виплати
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Закарпатська область отримала майже 335 млн грн на виплату державних допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій. Усі відповідні державні органи працюють у посиленому режимі.
Про ситуацію із фінансовим забезпеченням соцвиплат під час брифінгу у п’ятницю, 4 березня, повідомив директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Мацола.
«Область отримала майже 335 млн грн для організації виплати державних допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій, нарахованих у поточному місяці», — зазначив Віктор Мацола.
За його словами, відповідні підрозділи військової адміністрації результативно співпрацюють із територіальними громадами краю і щодо соціального захисту тимчасово переміщених осіб. Наразі переселенці забезпечуються усім необхідним для тимчасового перебування.
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