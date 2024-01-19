Під час реконструктивно-відновлювальної операції медики зшили пацієнту судини, нерви, сухожилки і зробили репозицію кісток

Медики Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака відновили руку 37-річного жителя Міжгір’я. Чоловік травмувався, ремонтуючи вантажівку. Під час заміни колеса домкрат зламався і авто, зірвавшись на руку, розчавило її.

Як повідомили у ЗОКЛ ім. А.Новака 18 січня, пацієнта госпіталізували до них з Міжгірської районної лікарні.

«Нам зателефонували колеги з Міжгірської лікарні і в режимі відеоконференції показали, як виглядає рука пацієнта після отриманої травми. Було прийнято рішення транспортувати його в Закарпатську обласну клінічну лікарню та спробувати зберегти руку. Один з факторів, який посприяв тому, що ми наважилися зробити цю операцію – це молодий вік та стабільний стан хворого», – розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні, мікрохірург Андрій Погоріляк.

Під час реконструктивно-відновлювальної операції медики зшили пацієнту судини, нерви, сухожилки і зробили репозицію кісток.

«Сьогодні можемо сказати, що рука в нього залишиться і він зможе нею користуватися. Звісно, не в повному обсязі, як до отриманої травми, а десь на 80%. Але це результат порівняно з ампутацією», – зазначив Андрій Погоріляк.

Операція тривала понад 4 години і пройшла успішно. Закарпатець почувається добре і вже починає рухати пальцями. Як зауважили у Закарпатській обласній клінічній лікарні, відновлення після таких травм є тривалим і може зайняти рік.