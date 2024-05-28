Операція тривала 4,5 години

Лікарі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака прооперували 52-річного ужгородця, який під час заготівлі дров відрізав кисть руки. Вже за кілька тижнів після операції пацієнт зможе рухати пальцями.

Як розповів ZAXID.NET завідувач опікового відділення ЗОКЛ ім. А.Новака Андрій Погоріляк 28 травня, чоловік отримав травму під час роботи за циркуляркою.

«Він практично повністю відрізав кисть і вона висіла на шматочку шкіри. У пацієнта були пошкоджені всі анатомічні структури – судини, сухожилки, кістки променево-зап’ястного суглобу. Протягом 4,5 годин ми цю руку пришили: зробили остеосинтез, відновили магістральні артерії, нерви і сухожилки», – зазначив лікар.

Операцію провели лікарі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака Андрій Погоріляк, Євген Петрус та лікар-інтерн Денис Фізер разом з анестезіологами Вікторією Гошівською та Василем Штуллером.

У пацієнта відновлено кровообіг кисті і з наступного тижня він зможе рухати пальцями. Наступні 5 тижнів, поки не зростуться кістки, чоловік ходитиме з гіпсовою пов’язкою, нерви відновлюватимуться 6-8 місяців.

Додамо, що за останній місяць лікарі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні виконали п’ять реплантацій, зокрема зшили передпліччя та чотири пальці руки мешканцям Тячівського і Хустського районів. За словами Андрія Погоріляка, очолюване ним відділення – єдине на Закарпатті, де проводять такі операції.