Ігор Питель поділився досвідом роботи керівником офісу Львівської громади у Великих Грибовичах під час війни

Львів почав жити у новому форматі більш як 2,5 роки тому. У липні 2020 року постановою Кабміну було створено Львівську міську територіальну громаду. До її складу, окрім Львова, увійшли ще 19 навколишніх населених пунктів.

Грибовицька громада – одна із них. Ігор Питель 15 років очолював сільраду у Великих Грибовичах. А зараз є керівником офісу Львівської громади в селі. Тож добре знається на особливостях місцевого самоврядування і має що з чим порівняти.

Говоримо з ним про те, як живуть громади Львівської МТГ під час війни, де саме, попри воєнний стан, вдалося реалізовувати великі проекти, а що довелося відкласти, а також про те, чи є нині гостра потреба обирати старост округів.

Ігор Питель 15 років очолював сільраду у Великих Грибовичах, а зараз – офіс Львівської громади в селі

«Не уявляю, як жила би наша громада без функціонування у ній офісу і низки послуг, які він виконує»

Ви – сільський голова зі стажем, а зараз – керівник офісу Львівської громади у Грибовичах. Порівняйте. Як працюється зараз?

До роботи в Офісі я понад 15 років очолював сільраду, тож однозначно і логічно, що більше можу розповісти саме про переваги сільрад. Але я так само добре розумію, що для того, щоб Офіси громад як вимога сьогодення запрацювали на повну міць, потрібен час. А минуло лише кілька років. У перший рік ми набивали ґулі, у другий – була пандемія. А потім – повномасштабна війна.

Попри це, я не уявляю, як жила би наша громада без роботи Офісу і низки послуг, які він виконує. На щастя, побоювання місцевих, що після ліквідації сільради у Грибовичі пришлють засланих парашутистів, не справдилося. Як, до речі, і низка інших страхів.

Більше 80% працівників усіх офісів громад – це місцеві. Це важливо. Бо ніхто краще за місцевого не вболіватиме за розвиток своєї громади. Та головне, що самі мешканці не відчули жодних незручностей. Щодня офіс відвідують до 30 людей.

Особисто на мій погляд, ключове у роботі нашого офісу – це насамперед оперативність та можливість без черг та талончиків отримати великий спектр послуг, зокрема адміністративних. Не треба чекати 30 календарних днів на отримання відповіді чи довідки. У нашому офісі за цей час реально оформити дві-три, а то й чотири довідки. І така оперативність, повірте, тільки в офісах громад.

Я скажу більше. Є низка питань, які після появи офісів почали вирішувати значно швидше. Ми тісно спілкуємося з усіма структурними підрозділами. Скажімо, щоб вирішити питання вуличного освітлення, мені достатньо зробити дзвінок чи повідомлення до диспетчера – і до двох діб це буде вирішено. Раніше це був ну дуже тривалий процес.

Під час війни наш офіс, як і решта у Львівській МТГ, став своєрідним центром незламності, зокрема цивільного захисту і допомоги переселенцям, штабом з координації із блокпостами, мобільними групами, центром тероборони та міською владою. Крім нашої основної роботи, ми виконували і зовсім нові для нас послуги, вкрай важливі для людей. Взяли на себе функції ЦНАПів і навіть деякі послуги райадміністрацій. Місто забезпечило системами оповіщення та обладнанням, яке допомогло працювати комп’ютерам під час тривалих відключень світла.

Народний дім у Грибовичах довго стояв недобудованим

Однозначно департамент міської агломерації зробив максимально, щоб на мешканцях громади не позначилися незручності, пов’язані з впровадженням реформи децентралізації.

А можете назвати конкретні приклади позитивних змін у житті громади після об’єднання?

Коли запрацювала Львівська МТГ, вдалося суттєво налагодити маршрутні сполучення. Нині між Грибовичами і Збиранкою, незалежно від кількості пасажирів, регулярно курсує комунальний автобус. Чимало людей вже оформило Leocard, користуються пільгами у комунальному транспорті, яких до цього не мали. Це дає впевненість та стабільність.

Більше самостійності в бухгалтерії отримали заклади дошкільної та шкільної освіти. Тепер вони самі є розпорядниками своїх коштів. У складі Львівської МТГ виділяють більше грошей на ремонти, заміну дверей та вікон. У ліцеї зробили котельню та відремонтували очисні споруди. Навчальні заклади у Великих та Малих Грибовичах забезпечили системами відеонагляду, комп’ютерами, мультимедійним обладнанням. Відновлено безкоштовне харчування учнів молодших класів.

Народний дім виконуватиме свою основну функцію, стане культурним та адміністративним магнітом для Грибовичів та сусідніх громад

Хоча є і чимало невирішених питань. Від цього нікуди не дінешся.

«Мешканці громади, які зараз на війні, як ніхто, мають право голосувати чи висувати свою кандидатуру на старосту»

У Львівській МТГ так і не встигли обрати старост до повномасштабного вторгнення. Затягнулися дискусії у сесійній залі щодо кількості округів. Що ви думаєте як голова офісу: потрібні старости громадам?

Дуже багато знайомих, моїх і ваших, зараз воюють. Наприклад, на фронті перебуває керівник офісу у Дублянах, частина працівників департаменту міської агломерації та близько сотні мешканців громади Грибовичів. Вважаю, що ті, хто зараз на війні, а таких насправді дуже багато, як ніхто, мають скористатися своїм правом голосу чи правом бути обраним старостою округу. Тому моя особиста думка: обирати старосту доцільніше після війни.

Нині я не бачу аж такої нагальної потреби, щоб оголосити фактично вибори старост під час воєнного стану. Офіси зі своєю роботою справляються навіть краще, ніж очікувалося. Звісно, є багато побажань, але розуміємо, в яких реаліях живемо.

Втім, однозначно вважаю, що інститут старост нарешті має запрацювати. Насамперед треба затвердити старостинські округи, щоб громада знала, до якого округу належить. Напрацювати положення про старост, щоб і сам кандидат, і потенційні виборці округу під час голосування розуміли, за що відповідатиме староста. Важливо, щоб кандидат на посаду був мешканцем відповідного старостинського округу.

Тож зараз логічніше реалізувати вище перераховане. А вже після перемоги, яку ми всі з нетерпінням чекаємо, повернутись до обрання старост.

Ігор Питель вважає, що обирати старост краще після війни

«Будемо залучити до роботи в офісі працівників соцзахисту та Пенсійного фонду. Перші напрацювання вже є»

Над чим Офіс громади у Грибовичах працює нині?

Маємо кілька цікавих планів, які почали вже реалізовувати. Насамперед хочемо, щоб у нашому офісі раз у місяць проводив прийом громадян працівник соцзахисту. Ми вже почали про це домовлятися з Шевченківською райадміністрацією. Є бачення, як це можна найближчим часом реалізувати. Це насправді дуже зручно. Як бонус – не треба стояти у черзі.

У перспективі в такий спосіб організувати і прийом працівника з Пенсійного фонду. Нині в офісі раз на тиждень приймає землевпорядник від управління земельних ресурсів. Також нам конче потрібні послуги нотаріуса.

У процесі реалізації ще один великий проект, який розпочала ще сільрада Грибовичів. Це електрифікація кварталу забудови у нашій громаді. Нещодавно спільно з департаментом міської агломерації та за підписом голови Львівської МТГ наш офіс відправив додаткові листи на Київ, щоб нас включили у перелік пріоритетних об’єктів у 2023 році. Якщо цей задум вдасться реалізувати, а шанси є, переваги відчують всі мешканці нашої громади. Це дозволить людям розпочинати будівництво в новому кварталі.

Грибовицьке сміттєзвилище чекає рекультивація

Довідка

Грибовичі – сусідня до Львова громада, де зараз реалізовують одночасно кілька важливих проектів. Тут на стадії завершення будівництво місцевого довгобуду – Народного дому. Через війну він став першим у Львівській МТГ великим немодульним житлом для переселенців. Після війни Народний дім виконуватиме свою основну функцію стане культурним та адміністративним магнітом для Грибовичів та сусідніх громад. В приміщенні облаштують музичну школу, гуртки для дітей, конференц залу, відділення банку, перукарню, заклад харчування, працюватиме Офіс. У проекті бюджету розвитку на 2023 рік передбачено кошти на благоустрій території та завершення ремонту актової зали.

Народний дім зараз використовується як житло для переселенців

Водночас у Грибовичах активно триває рекультивація сміттєзвалища. Її перший етап успішно завершився. Паралельно запущено процес з утилізації озер кислотних гудронів. Тож місцеві вже потроху забувають про болюче сусідство.

Нині обговорюється можливість створення у громаді ще одного великого проекту – будівництво стрілецького тиру, який може стати найбільшим у нашому регіоні.