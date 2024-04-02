Колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера засудили до 10 років за замовлення вбивства громадської активістки

У понеділок, 1 квітня, під час розгляду апеляційної скарги засуджених у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера стало відомо, що останнього нібито викликає на службу командир однієї із військових частин Збройних сил України. Однак пізніше цю інформацію офіційно спростували в Міністерстві оборони та 126-й окремій бригаді територіальної оборони Одеси, куди нібито призвали Мангера, повідомляється на Facebook-сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Як повідомляється, нібито існує лист командира військової частини А7382, в якому йдеться про бажання призвати на військову службу до цієї частини Владислава Мангера. Це підтвердив і сам Мангер, який повідомив суд про намір надати клопотання Міністерства оборони про необхідність свого призову.

«Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя. Судячи з цього переліку, потенційний солдат Мангер навряд пройде ВЛК», – йдеться у повідомленні.

Після поширення цієї інформації і резонансу у соціальних мережах прес-служба 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, куди нібито мали призвати Мангера, спростувала інформацію, поширену замовником вбивства Катерини Гандзюк.

«Інформація, що розповсюджена 01.04.2024 року, на низці інформаційних ресурсів, щодо причетності командира військової частини А7382 до надання обвинуваченому у замовленні нападу на Катерину Гандзюк ексголові Херсонської Обласної Ради Владиславу Мангеру листа для проходження служби у військовій частині А7382 – не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні у Facebook.

У дописі бригади зазначено, що їм прикро чути про підозри у тому, що до лав ЗСУ готові мобілізувати людину, яка замовила вбивство громадської активістки ще до приходу на цю землю російських окупантів.

«Ми офіційно заявляємо: Владислава Мангера не було, не буде і в жодному разі не могло бути в нашій бригаді. Мангер за рішенням українського суду відбуває справедливе покарання як замовник резонансного вбивства, його місце в тюрмі. Наше місце – на полі бою, де 126 бригада продовжить боротись за справедливість для українського народу, звільняючи нові території, а не злочинців від покарань», – наголосили в бригаді.

Відреагували на резонансні повідомлення і в Міністерстві оборони України.

«Міністерство оборони не готує жодного клопотання для зарахування п. Мангера до Збройних сил. Якщо відповідна ініціатива зʼявилася на рівні військової частини, процес буде негайно припинено, щодо ініціаторів – проведене службове розслідування», – повідомили у Міноборони під дописом на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Нагадаємо, що у липні 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. Через три місяці Гандзюк померла. За три тижні до смерті вона повідомила, що вважає замовником нападу на неї тодішнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. У прокуратурі повідомляли, що ймовірною причиною нападу на Гандзюк могли бути її слова про підпал Олешківського лісу на Херсонщині – активістка заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати.

Слідство з’ясувало, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата облради Олексія Левіна.

У справі у 2019 було засуджено п’ятеро підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк: виконавців Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука, а також організатора Сергія Торбіна. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.

20 серпня 2020 року Владислава Мангера та Олексія Левіна, як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк, заарештували. А в червні 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк.